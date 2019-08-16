https://static.news.ru/photo/74b1a1da-c007-11e9-a1f6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кузнецов Фото: АГН Москва/Global Look Press

Басманный суд отказал в ходатайстве адвокатов бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Защита просила прекратить уголовное преследование по 14 эпизодам из 22 в связи с истечением сроков давности. Кузнецов обвиняется в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Задержание лица возможно только после его выдачи, соответственно истечение сроков давности с момента задержания во Франции возобновлено быть не может. Доводы защиты о неосведомленности Кузнецова о нахождении в розыске являются голословными. Суд постановил ходатайство адвокатов оставить без удовлетворения, - огласила постановление судья Вырышева.

6 августа в суде началось рассмотрение уголовного дела по существу в суде. Так как свою вину Кузнецов полностью признал, дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть без изучения доказательств.

Ранее News.ru писал, что 14 августа состоялось второе заседание по уголовному делу против бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. В суд пришли представители только троих потерпевших — от правительства Московской области, от Московской инвестиционной трастовой компании и от управления единого заказчика Клинского района Подмосковья.