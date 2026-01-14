Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 11:27

Суд отказался освободить обвиняемого в организации убийств миллиардера

Мосгорсуд оставил в силе арест бизнесмена Сулейманова по делу об убийствах

Ибрагим Сулейманов во время заседания в Басманном районном суде Москвы Ибрагим Сулейманов во время заседания в Басманном районном суде Москвы Фото: t.me/moscowcourts*
Читайте нас в Дзен

Мосгорсуд оставил в силе решение о содержании под стражей бизнесмена Ибрагима Сулейманова, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала заседания. Таким образом инстанция отклонила апелляционную жалобу защиты миллиардера.

Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказано в постановлении суда.

О задержании Сулейманова стало известно 3 октября. В операции принимали участие силовики из МВД и ФСБ. Миллиардера подозревают в организации убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, совершенного еще в 2004 году. На Старой Басманной улице в Таля выстрелили несколько раз.

Между тем в ходе расследования дела Сулейманова возникли осложнения, предполагаемый сообщник бизнесмена Абакар Дарбишев, которого в СМИ называют лидером дагестанской ОПГ, умер вскоре после задержания. Медпомощь также потребовалась самому Сулейманову, имеющему хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Россия
суды
бизнесмены
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это чудовищно»: актер Раков эмоционально высказался о смерти Золотовицкого
Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора сотни миллионов рублей
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.