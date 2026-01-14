Ибрагим Сулейманов во время заседания в Басманном районном суде Москвы

Суд отказался освободить обвиняемого в организации убийств миллиардера Мосгорсуд оставил в силе арест бизнесмена Сулейманова по делу об убийствах

Мосгорсуд оставил в силе решение о содержании под стражей бизнесмена Ибрагима Сулейманова, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала заседания. Таким образом инстанция отклонила апелляционную жалобу защиты миллиардера.

Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказано в постановлении суда.

О задержании Сулейманова стало известно 3 октября. В операции принимали участие силовики из МВД и ФСБ. Миллиардера подозревают в организации убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, совершенного еще в 2004 году. На Старой Басманной улице в Таля выстрелили несколько раз.

Между тем в ходе расследования дела Сулейманова возникли осложнения, предполагаемый сообщник бизнесмена Абакар Дарбишев, которого в СМИ называют лидером дагестанской ОПГ, умер вскоре после задержания. Медпомощь также потребовалась самому Сулейманову, имеющему хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.