Суд отказал Навальному еще по двум искам к колонии Ковровский городской суд отказал Навальному в удовлетворении двух исков к ИК-6

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Ковровский городской суд Владимирской области отказал в удовлетворении еще двух исков оппозиционера Алексея Навального к исправительной колонии № 6, передает РИА Новости. Сообщается, что Навальный оспаривал постановления о признании его злостным нарушителем отбывания наказания и о водворении в штрафной изолятор.

В удовлетворении обоих исков отказано, — сообщили в суде.

По данным сайта Ковровского городского суда, в августе и сентябре Навальный подал к ИК-6 девять исков. Три из них — по поводу информации о заказчике производимых им в колонии изделий, объявленного ему предостережения и помещения в штрафной изолятор — суд уже рассмотрел и в удовлетворении отказал. Еще в двух Навальный оспаривал постановления о признании злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и о контроле писем от лиц, оказывающих юридическую помощь. В остальных заявлениях он обжалует водворение в штрафной изолятор на разные сроки.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.

В начале сентября Навальный писал, что руководство колонии отменило в его отношении адвокатскую тайну, и теперь все входящие и исходящие документы от правозащитников будут проверяться со стороны сотрудников колонии в течение трех дней. Также оппозиционер четырежды за месяц оказался в штрафном изоляторе. По его словам, причинами этого были, например, незастегнутая пуговица и не убранные за спину руки.