Суд оставил в силе штраф депутату Бондаренко за участие в незаконной акции

https://static.news.ru/photo/cf2b2914-832a-11eb-ba01-96000091f725_660.jpg Николай Бондаренко Фото: Николай Бондаренко/vk.com

Решение о взыскании административного штрафа с депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко остаётся в силе. Соответствующее постановление вынес Саратовский областной суд.

Изучив имеющиеся в деле доказательства, Саратовский областной суд определил постановление судьи Фрунзенского районного суда города Саратова оставить без изменения, жалобы стороны защиты — без удовлетворения, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Николая Бондаренко оштрафовали за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Такое решение принял Фрунзенский районный суд города. Согласно позиции обвинения, политик, как и другие участники акции, оставался на улице несмотря на требование разойтись, распространяемое силовиками через мегафон.

Таким образом, по мнению суда, он «совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Депутата обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Политик говорил, что ходил на акцию в качестве наблюдателя. Ранее он заявлял о своём желании баллотироваться в Государственную думу от округа, от которого в Саратовской области хочет пойти действующий председатель ГД Вячеслав Володин.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что митинги и демонстрации — это абсолютно нормальное явление, если оно не нарушает законы страны о проведении подобных мероприятий. Он добавил, что многие сторонники оппозиционера Алексея Навального, выходящие на несогласованные демонстрации, не понимают, что происходит на самом деле. Если им объяснить, кто такой Навальный, то у блогера не останется последователей. Также Зюганов отметил, что необходимо проводить работу с молодёжью, которая плохо разбирается в происходящем и не учит историю.