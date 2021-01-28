Суд оставил Навального под стражей до 15 февраля

https://static.news.ru/photo/82a195c4-6165-11eb-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский областной суд оставил оппозиционера Алексея Навального под стражей до 15 февраля.

На заседании 28 января суд признал законным 30-дневный арест блогера, задержанного после прилёта в Россию из Германии.

Постановление Химкинского городского суда Московской области оставить без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказал судья Муса Мусаев.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд 28 января проверит законность задержания оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Об этом заявила адвокат блогера Ольга Михайлова. Она добавила, что задержанный просил о личном участии в рассмотрении жалобы.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.