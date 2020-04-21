Суд оставил Арашукова в СИЗО ещё на два месяца

https://static.news.ru/photo/24eef8d6-83e4-11ea-ae68-fa163e074e61_660.jpg Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд после ходатайства следственных органов продлил содержание под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова. Его обвиняют в участии в преступном сообществе отца — Рауля Арашукова — и в убийствах.

Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова продлён до 24 июня 2020 года, — передаёт «Интерфакс».

Рауфа Арашукова задержали в 2019-м прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие считает его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к участию в преступном сообществе. Его отцу, Раулю Арашукову, вменяются миллиардные хищения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет РФ вменил бывшему сенатору Рауфу Арашукову три новых эпизода. Два из них связаны с превышением должностных полномочий и один — с заведомо ложным доносом. По словам адвоката подозреваемого Марины Андреевой, следствие считает его организатором в обоих случаях.