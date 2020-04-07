Общество

Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинение по трём новым эпизодам

16:22, 07 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ вменил бывшему сенатору Рауфу Арашукову три новых эпизода.

Как сообщила РИА Новости его адвокат Марина Андреева, два из них связаны с превышением должностных полномочий и один — с заведомо ложным доносом. По словам адвоката, следствие считает его организатором в обоих случаях.

Рауфа Арашукова задержали год назад прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие считает его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к участию в преступном сообществе. Его отцу, Раулю Арашукову, вменяются миллиардные хищения.

Ранее NEWS.ru писал, что Рауф Арашуков назвал заказчиков своего дела.

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