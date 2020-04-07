Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинение по трём новым эпизодам

Следственный комитет РФ вменил бывшему сенатору Рауфу Арашукову три новых эпизода.
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Рауфа Арашукова задержали год назад прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие считает его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к участию в преступном сообществе. Его отцу, Раулю Арашукову, вменяются миллиардные хищения.
Ранее NEWS.ru писал, что Рауф Арашуков назвал заказчиков своего дела.
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