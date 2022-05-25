Суд оштрафовал Ройзмана за неуважение к власти Суд оштрафовал на 85 тысяч рублей экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за неуважение к власти

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман / Фото Павел Лисицын/РИА Новости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф в размере 85 тысяч рублей по административному протоколу о неуважении к власти, сообщает ТАСС. Причиной нового разбирательства стала публикация Ройзманом в соцсети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к российским органам власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Признать Евгения Ройзмана виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 85 тысяч рублей, — сказала судья.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова в суде попросила приобщить к делу заключение лингвиста и попросила прекратить производство по делу, в том числе по причинам недочетов в протоколе. Она отметила, что бывший мэр Екатеринбурга не переходил на личности, а только критиковал позицию, которую он считает неправильной и ложной.

Сам Ройзман в суде заявил, что его слова были обращены «к неопределенному кругу лиц», которые «все понимают, к кому эта реплика относится». Перед заседанием он заявил, что свою вину не признает.

В марта Евгения Ройзмана трижды признали виновным по статье о дискредитации российской армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), суммарно оштрафовав на 150 тысяч рублей. Один из штрафов экс-мэр попытался обжаловать, но Свердловский облсуд оставил решение в силе.