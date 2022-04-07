Ройзмана в третий раз оштрафовали за дискредитацию российской армии

Суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману штраф в качестве наказания по третьему административному протоколу о дискредитации Вооружённых сил России, сообщает «Интерфакс». Размер взыскания составляет 50 тысяч рублей, по двум другим административным протоколам о дискредитации ВС РФ Ройзману также назначили по 50 тысяч рублей в качестве штрафа. Таким образом, по трём протоколам бывшему мэру Екатеринбурга придётся выплатить 150 тысяч рублей.

Признать Ройзмана виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — сказала судья.

В ходе заседания суд отклонил несколько заявленных защитой Ройзмана ходатайств. В частности, суд не удовлетворил просьбу о проведении сотрудниками Уральского федерального университета судебно-лингвистической и исторической экспертизы. Также адвокат Ройзмана настаивала на прекращении производства по административному делу, объясняя это тем, что доказательства, положенные в его основу, являются ненадлежащими.

Защита бывшего мэра Екатеринбурга намерена обжаловать решение суда.

Причиной для составления нового протокола в отношении Ройзмана послужила ссылка в Telegram-канале политика, которая вела на его аккаунт в Twitter, где он высказался о происходящем на Украине.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф либо лишение свободы.