Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за участие в форуме депутатов

https://static.news.ru/photo/16459088-bd4f-11eb-b8d6-96000091f725_660.jpg Евгений Ройзман Фото: vk.com/evgeniy_roizman

Екатеринбургский суд назначил штраф бывшему мэру города Евгению Розйману за участие в форуме депутатов «Муниципальная Россия». Политик должен будет выплатить пять тысяч рублей, передаёт Znak.com.

На Ройзмана составили протокол по статье «Участие в деятельности нежелательной организации» после задержания на мероприятии. В ходе заседания политик заявил, что суд и прокуратура не объяснили ему суть обвинения, так как и без его участия организаторы включили бы видеозапись его лекции.

Он отметил, что не знал об участии признанной нежелательной организацией «Открытой России» в организации форума, а выступить его пригласил политик депутат Илья Яшин. Кроме того, Ройзман подчеркнул, что не знает никого из этой организации.

Кого-то знаю, знаю людей из ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан российскими властями «иноагентом». — NEWS.ru.), из «Справедливой России», много кого. Даже «Единую Россию», не побоюсь этого слова. Мне кажется, на сегодняшний день это самая нежелательная организация в стране, — сказал Ройзман на суде.

Форум «Муниципальная Россия», который проводил проект «Объединённые демократы», проходил в московском отеле «Измайлово» в марте. Мероприятие сорвали силовики, которые заявили, что форум проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Среди задержанных помимо Ройзмана оказались депутат Илья Яшин, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.

Координатор проекта «Объединённые демократы» Анастасия Буракова рассказывала, что полицейские заранее подготовили протоколы на всех участников по статье об осуществлении деятельности организации, которую российские власти признали нежелательной. Она назвала произошедшее «спланированной спецоперацией».