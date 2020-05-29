Суд не стал рассматривать вопрос об изменении меры пресечения Магомедовым

https://static.news.ru/photo/8f6b72ac-a1b7-11ea-af03-fa163e074e61_660.jpg Зиявудин Магомедов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Защите совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, который заразился COVID-19 в СИЗО, Московский городской суд отказал в рассмотрении ходатайства, сообщили в пресс-службе.

Мужчины проходят по делу о хищениях при исполнении госконтрактов и создании организованного преступного сообщества. В Мосгорсуде уточнили, что защитникам Магомендовых отказали в просьбе перевести их из изолятора под домашний арест.

Ходатайства адвокатов Магомедовых об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест возвращены Московским городским судом без рассмотрения, — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, сейчас в производстве суда не находится уголовное дело в отношении братьев, «а потому невозможно рассмотрение данных ходатайств по существу».

Зиявудин Магомедов вместе с братом — бывшим сенатором Магомедом Магомедовым — находится под стражей с 2018 года. Их обвиняют в организации многомиллионных хищений на госконтрактах.

Как писал NEWS.ru, ранее из-за признаков коронавирусной инфекции в больницу помещён совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Он помещён в стационар «Матросской Тишины». При этом защита просит перевести его в профильную больницу.