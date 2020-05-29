Суд не стал рассматривать вопрос об изменении меры пресечения Магомедовым

Защите совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, который заразился COVID-19 в СИЗО, Московский городской суд отказал в рассмотрении ходатайства, сообщили в пресс-службе.
Мужчины проходят по делу о хищениях при исполнении госконтрактов и создании организованного преступного сообщества. В Мосгорсуде уточнили, что защитникам Магомендовых отказали в просьбе перевести их из изолятора под домашний арест.
Ходатайства адвокатов Магомедовых об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест возвращены Московским городским судом без рассмотрения, — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, сейчас в производстве суда не находится уголовное дело в отношении братьев, «а потому невозможно рассмотрение данных ходатайств по существу».
Зиявудин Магомедов вместе с братом — бывшим сенатором Магомедом Магомедовым — находится под стражей с 2018 года. Их обвиняют в организации многомиллионных хищений на госконтрактах.
Как писал NEWS.ru, ранее из-за признаков коронавирусной инфекции в больницу помещён совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Он помещён в стационар «Матросской Тишины». При этом защита просит перевести его в профильную больницу.