https://static.news.ru/photo/9189f9d6-2b0c-11ea-a124-fa163e074e61_660.jpg Нина Масляева Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать уголовное дело экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой в особом порядке. Инстанция сомневается в выполнении ею досудебного соглашения.

Разбирательство пройдёт в общем порядке. Следующее заседание назначено на 13 января 2020 года, пишет ТАСС.

Ранее Мещанский суд отклонил ходатайство адвоката Юрия Лысенко об исключении из дела «Седьмой студии» финансовой экспертизы, выявившей ущерб на сумму свыше 130 млн рублей. Юрист утверждал, что в ходе исследования допущены ошибки, а выводы сделаны необъективно, поскольку эксперт Татьяна Рафикова находилась в зависимости от следствия и ориентировалась только на его материалы. Лысенко также указал на то, что Рафикова не сравнила мероприятия, проведённые «Седьмой студией» в рамках проекта «Платформа», хотя их сравнительная оценка была возможна.

Главным обвиняемым по делу проходит режиссёр Кирилл Серебренников, которого вместе с коллегами обвинили в мошенничестве и присвоении средств в августе 2017 года. По версии следствия, похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против остальных фигурантов. Она заявила, что «выполняла указания Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Минкульта Софья Апфельбаум была в курсе хищения».