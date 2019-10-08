https://static.news.ru/photo/3431e226-e9cb-11e9-b93b-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Московский городской суд признал незаконным возврат в прокуратуру уголовного дела «Седьмой студии», главным обвиняемым по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников. Оно направлено на новое рассмотрение в Мещанский районный суд.

С соответствующим ходатайством выступала прокуратура.

Вместе с тем Мосгорсуд не стал отменять фигурантам дела — Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум, Алексею Малобродскому и Юрию Итину — меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Состав коллегии судей при новом рассмотрении дела должен быть изменён, сказано в решении Мосгорсуда.

Серебренникова и его коллег обвинили в мошенничестве и присвоении средств в августе 2017 года. Режиссёру назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые отказались признавать свою вину.