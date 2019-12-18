Мещанский суд Москвы отклонил ходатайство адвоката Юрия Лысенко об исключении из дела «Седьмой студии» финансовой экспертизы, выявившей ущерб на сумму свыше 130 млн рублей.
Юрист утверждал, что в ходе исследования был допущен ряд ошибок, а выводы были сделаны необъективно, поскольку эксперт Татьяна Рафикова находилась в зависимости от следствия и ориентировалась только на его материалы. Лысенко также указал на то, что Рафикова не сравнила мероприятия, проведённые «Седьмой студией» в рамках проекта «Платформа», хотя их сравнительная оценка была возможна,
По делу была ранее проведена комплексная финансово-искусствоведческая экспертиза. Согласно её выводам, средства были не похищены, а сэкономлены. Результаты этой проверки оспаривает гособвинение.
Вышеуказанная сумма – часть средств, выделенных «Седьмой студии» на популяризацию современного искусства. По версии следствия, эти деньги были похищены основателем студии режиссёром Кириллом Серебренниковым, продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным. Фигурантом дела является также бухгалтер Нина Масляева. Она единственная, кто признал свою вину.
Ранее NEWS.ru писал, что свидетели по делу «Седьмой студии» пожаловались на давление со стороны СКР.
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