https://static.news.ru/photo/8a360aea-21a6-11ea-bb42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Мещанский суд Москвы отклонил ходатайство адвоката Юрия Лысенко об исключении из дела «Седьмой студии» финансовой экспертизы, выявившей ущерб на сумму свыше 130 млн рублей.

Юрист утверждал, что в ходе исследования был допущен ряд ошибок, а выводы были сделаны необъективно, поскольку эксперт Татьяна Рафикова находилась в зависимости от следствия и ориентировалась только на его материалы. Лысенко также указал на то, что Рафикова не сравнила мероприятия, проведённые «Седьмой студией» в рамках проекта «Платформа», хотя их сравнительная оценка была возможна, сообщает «Интерфакс».

По делу была ранее проведена комплексная финансово-искусствоведческая экспертиза. Согласно её выводам, средства были не похищены, а сэкономлены. Результаты этой проверки оспаривает гособвинение.

Вышеуказанная сумма – часть средств, выделенных «Седьмой студии» на популяризацию современного искусства. По версии следствия, эти деньги были похищены основателем студии режиссёром Кириллом Серебренниковым, продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным. Фигурантом дела является также бухгалтер Нина Масляева. Она единственная, кто признал свою вину.

Ранее NEWS.ru писал, что свидетели по делу «Седьмой студии» пожаловались на давление со стороны СКР.