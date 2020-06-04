Суд арестовал взяткодателя по делу чиновника Минпромторга

https://static.news.ru/photo/8e83a9e6-a698-11ea-95ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хамовнический суд Москвы принял решение об избрании тюремного заключения в качестве меры пресечения для генерального директора компании «Нижегородское авиационное сообщество» Василия Клепанова. Мужчину обвиняют в даче двух взяток главе одного из департаментов Минпромторга Ризвану Гайрбекову.

Об этом в арбитраже рассказали журналистам ТАСС. Мужчина проведёт в СИЗО два месяца.

Накануне суд отправил под арест на два месяца самого Гайрбекова.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, был задержан посредник в передаче взяток Гайрбекову — заместитель начальника Второго управления по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш. Он уже признал свою вину.