Суд арестовал взяткодателя по делу чиновника Минпромторга

Хамовнический суд Москвы принял решение об избрании тюремного заключения в качестве меры пресечения для генерального директора компании «Нижегородское авиационное сообщество» Василия Клепанова. Мужчину обвиняют в даче двух взяток главе одного из департаментов Минпромторга Ризвану Гайрбекову.
Об этом в арбитраже
Накануне суд отправил под арест на два месяца самого Гайрбекова.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, был задержан посредник в передаче взяток Гайрбекову — заместитель начальника Второго управления по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш. Он уже признал свою вину.
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