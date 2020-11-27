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Суд арестовал участников феминистских пикетов в Москве

20:26, 27 ноября 2020 15
Фото: t.me/socfemalt

Замоскворецкий суд Москвы отправил под административный арест участников одиночных пикетов, посвящённых Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Как сообщили NEWS.ru в объединении «Соц-Фем-Альтернатива», всем им вменяют статью 19.3 КоАП о якобы неповиновении силовикам.

Сыргу Чидаран арестовали на пять суток, Александру Рогачёву и Ксению Безденежных — на четверо суток, Елизавету Дрепелеву и Марту Хромову — на трое суток, Виталия Кудрина — на двое суток.

По информации Avtozak LIVE, к зданию суда приехал автозак.

Перед заседанием судья Юлия Варанкина запретила запускать к задержанным юристов якобы в связи с тем, что активисты не написали соответствующих прошений. Правозащитники не могли связаться с активистами для оказания юридической помощи, поскольку им не отдали мобильные телефоны. Около 17:30 юристов пустили в здание суда.

С утра у стен Замоскворецкого суда прошла серия одиночных пикетов солидарности с задержанными.

Как писал NEWS.ru, пять активисток и одного активиста задержали после пикетов против насилия в отношении женщин, прошедших 25 ноября у станции метро «Новокузнецкая». Двое суток они дожидались суда в заключении.

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