Участницы феминистской акции в Москве провели ночь в полиции

https://static.news.ru/photo/5192ba98-2fc0-11eb-9153-fa163e074e61_660.jpg Фото: socfemalt/t.me

Несколько участниц одиночных пикетов против насилия в отношении женщин, прошедших 25 ноября у станции метро «Новокузнецкая», были на двое суток задержаны, сообщили NEWS.ru в объединении «Соц-Фем-Альтернатива».

Одиночные пикеты, приуроченные к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, начались у метро «Арбатская», но после задержания их участниц, акция продолжилась у «Новокузнецкой». Первую партию задержанных доставили в ОМВД «Арбат», где угрожали взять отпечатки пальцев, однако вскоре отпустили без составления протоколов.

Когда пикеты начались у метро «Новокузнецкая», полиция жёстко задержала шесть человек, которых отвезли в ОМВД «Замоскворечье». После этого там, как сообщают в «Соц-Фем-Альтернативе», объявили план «Крепость». В здание никого не впускали и не выпускали, видимо, для того, чтобы воспрепятствовать доступу адвоката. На активистов обещали составить протокол о неповиновении сотрудникам полиции, за что им может грозить до 15 суток. По словам самих задержанных «всем заправлял» некий человек в штатском, который не представлялся. Он «объяснял дежурной, что писать и как». В итоге всех оставили в отделе на 48 часов.

В 8.00 26 ноября задержанных развели по разным камерам, где они дожидаются судов.

Помимо Москвы акции, посвящённые Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, прошли в Петербурге. Там о задержаниях не сообщается.

Активисты нескольких левых и феминистских организаций объявили о проведении 25 ноября серии одиночных пикетов в Москве и Петербурге. Организаторы решили сделать акцент «на борьбе с домашним насилием, так как это, увы, до сих пор остается одной из самых актуальных проблем».

Российских женщин признали одними из самых незащищенных в мире — Россия, набрав ноль баллов в области законодательства по защите женщин от насилия, оказалась на одном уровне с Либерией, Габоном и Йеменом, — подчёркивали ранее в «Соц-Фем-Альтертнативе».

В заметке отмечалось, что «83% российских женщин, осуждённых за превышение самообороны, защищались от своих партнеров, 79% российских женщин, осуждённых за убийство, убили тех, кто применял к ним домашнее насилие». Кроме этого, 75-85% случаев насилия в отношении детей совершается в «круге доверия», то есть среди людей, которые должны быть наиболее безопасны для ребёнка.

Также феминистки подчёркивали, что 70% опрошенных россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия.

Как писал NEWS.ru, ранее активистка феминистского объединения «Соц-Фем-Альтернатива» Натаван Мамедова сообщила, что российские власти, опасаясь критики со стороны консервативной части электората, стараются не говорить о ювенальной юстиции. В итоге в обществе господствуют ошибочные суждения об этом институте, транслируемые его противниками.