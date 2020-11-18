Феминистка объяснила суть ювенальной юстиции и её противников

https://static.news.ru/photo/3b6bae38-2975-11eb-a89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти, опасаясь критики со стороны консервативной части электората, стараются не говорить о ювенальной юстиции, в итоге в обществе господствуют ошибочные суждения об этом институте, транслируемые его противниками. Об этом NEWS.ru рассказала активистка феминистского объединения «Соц-Фем-Альтернатива» Натаван Мамедова.

Большой проблемой обсуждения сущности ювенальной юстиции в России является то, что в российском информационном поле о «ювеналке» говорят только её противники, которые убеждены, что государство напрямую заинтересовано в том, чтобы отбирать у семей детей и заполнять ими «пустующие» детские дома. Если обращаться к российской правовой системе, то такого понятия, как «ювенальная юстиция», там нет, хотя ювенальные технологии действуют в РФ последние 10–15 лет. Дело в том, что заменять это словосочетание на «дружественное к ребёнку правосудие» в целом ряде законопроектов пришлось именно из-за мощного антиювенального движения, — отметила Мамедова.

Собеседница NEWS.ru подчеркнула, что сейчас «государственная бюрократическая машина под страхом критики своего главного консервативного избирателя и из-за нежелания нести крупные ресурсные затраты поддерживает распространение массовой дезинформации и правовой безграмотности». По её мнению, идеологический фундамент противников ювенальной юстиции «проблематичен и должен критиковаться».

Ребёнок для последователей этого движения является собственностью, а взаимоотношения ребёнка и родителя несут в себе характер взаимоотношений собственника и его вещи, с ребёнком можно обращаться так, как комфортно «владельцу», и предпринимать действия любого характера. В этих отношениях нет места государственному регулированию и праву, — обратила внимание Натаван Мамедова.

Она уверена, что «дети — это одна из самых незащищённых социальных групп общества наряду с сексуальными меньшинствами, рабочими и людьми пенсионного возраста». В связи с этим «они должны знать свои права, добиваться их соблюдения, а демократическое государство должно следить за их осуществлением и информировать граждан о состоянии прав всех социальных групп общества».

В странах, где ювенальная юстиция принята на законодательном уровне, распространением правовой грамотности среди несовершеннолетних занимаются школы. Дети знают, где найти телефон социальной службы своего муниципалитета и куда обратиться, если испытывают на себе любое давление и насильственные действия со стороны взрослого человека, — резюмировала феминистка.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время парламентарии рассматривают несколько законопроектов, которые критикуют противники ювенальной юстиции из правых, консервативных и клерикальных структур. Два законопроекта, регулирующие механизм защиты прав ребёнка и его изъятия из семьи в случае нарушения прав, отозваны из Госдумы. Их хотят переработать и объединить в новый документ.

До этого глава РПЦ Владимир Гундяев заявил о необходимости инициировать общественное обсуждение с участием конфессий законопроекта № 986679-7, который внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документом предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи.