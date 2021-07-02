Суд арестовал шурина Лужкова

Басманный суд Москвы принял решение об аресте предпринимателя Виктора Батурина, шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом журналистам РИА Новости рассказала пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.

Таким образом судья удовлетворил требование следствия. В то же время защита просила назначить арест или запрет определённых действий.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора, — рассказала пресс-секретарь.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 1 сентября.

Силовики задержали Батурина 1 июля. Его подозревают в покушении на мошенничество, но он не признал вину.

По данным СМИ, дело основано на событиях 2011 года. Тогда мужчина через суд потребовал вернуть ему 25% акций компании «Интеко». В качестве подтверждения он предоставил договор, подписанный его сестрой Еленой Батуриной, где говорилось, что это его акции, а сестра должна выплатить за них компенсацию. Сама Батурина говорила, что не подписывала документ.

Виктор Батурин занимал пост вице-президента «Интеко». В 2006 году его сестра заявила, что он больше не работает в компании и не может представлять её.