https://static.news.ru/photo/fa6dc9ec-baa9-11e9-9a84-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фомин Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Басманный суд арестовал Сергея Фомина. Он стал десятым фигурантом дела о массовых беспорядках. Ранее Фомин был объявлен в розыск, но позже сам пришёл в полицию, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил заключить Фомина под стражу до 8 октября, — сказала судья.

Сам Фомин просил отправить его под домашний арест, отметив, что единственное его преступление в том, что он вышел на несанкционированный митинг. Он добавил, что массовых беспорядков не было, а в материалах дела нет доказательств его вины.

Следственный комитет всячески избегает упоминания о том, что я явился сам. Они хотят представить это так, как будто они меня задержали. Это неправда, — сказал он.

В ходе заседания стало известно, что срок следствия по делу о массовых беспорядках продлён до 27 января 2020 года. Остальные обвиняемые по делу были арестованы 2 и 5 августа.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти. Фомин известен как участник акции, который якобы прикрывался чужим ребёнком, чтобы пройти оцепление. Позже отец ребёнка Дмитрий Проказов рассказал, что Фомин является их родственником. Самих Проказовых прокуратура намерена лишить родительских прав. Изначально сообщалось, что Фомину предъявят обвинение по организации массовых беспорядков, но позже статья сменилась на участие в них.

Ранее News.ru разбирался, превратится ли «дело 27 июля» в новое «болотное».