Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве бизнесмена в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хамовнический суд Москвы постановил арестовать на два месяца обвиняемого по делу об убийстве предпринимателя Оганеса Камаряна, передает ТАСС. Он будет находиться под стражей до 3 августа.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ервандяна Айрика Аликовича на два месяца, то есть до 3 августа, — говорится в сообщении.

Обвиняемый является гражданином Армении, московской прописки у него нет. Отмечается, что его досье не располагает записями о привлечении ранее к уголовной ответственности.

Вечером 2 июня на выходе из ресторана в центре Москвы киллер застрелил 62-летнего армянского предпринимателя с российским гражданством Оганеса Камаряна. По данным различных источников, погибший на родине находился в розыске по подозрению в организации заказного убийства криминального авторитета Рафика Мадояна, некогда близкого к ныне покойному вору в законе Аслану Усояну по прозвищу Дед Хасан. В апреле Камаряна задерживали по запросу Интерпола, но в итоге он остался на свободе и, судя по статье УК, стал жертвой «бытовухи».