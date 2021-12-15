Суд арестовал главного инженера шахты «Листвяжная» до 25 января

Центральный районный суд Кемерово заключил под стражу до 25 января Анатолия Лобанова — главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная», где в результате ЧП погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей. Об этом сообщает прокуратура региона, передаёт ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года, — говорится в сообщении.

При аварии на шахте 25 ноября также пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Ранее сегодня владельцу шахты, председателю совета директоров AО ХК «CДС-Уголь» Михаилу Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлёкшем тяжкие последствия. Своей вины он не признал.

Ранее сообщалось со ссылкой на данные следствия, что высшее руководство компании «СДС-Уголь» знало, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области грубо нарушается промышленная безопасность, а после аварии топ-менеджеры принимали меры к сокрытию доказательств, составляя задним числом отчёты.