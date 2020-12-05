Суд арестовал беременную, подозреваемую в убийстве ребёнка подруги

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Щербинский суд Москвы заключил под стражу женщину, находящуюся на седьмом месяце беременности. Силовики считают, что она выбросила ребёнка своих знакомых из окна квартиры в Новой Москве. Мера пресечения будет действовать до 4 февраля 2021 года.

Инцидент произошёл в Новой Москве (ТиНАО), в доме по улице Лётчика Ульянина. По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, в момент происшествия в квартире находились обе женщины.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дарье Шавелкиной, обвиняемой по п. «в» ч. 2 ст. 105 «Убийство малолетнего», на срок до 4 февраля 2021 года, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

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Накануне жительница Ямала получила 8,5 года колонии за то, что в состоянии алкогольного опьянения выбросила 11-месячную внучку в окно. Девочка получила незначительные травмы — падение смягчил сугроб. Своевременная помощь со стороны матери позволила сохранить девочке жизнь. Обвиняемая призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и абсолютно не помнит того, что произошло.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего школьника за убийство своей бабушки. Инцидент произошёл 3 декабря в квартире пожилой женщины на проспекте Гагарина в Московском районе города. По предварительным данным, десятиклассник пришёл в гости к своей 71-летней бабушке.