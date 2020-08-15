Стюардесса поздравила с днём рождения экипаж севшего в кукурузу самолёта

https://static.news.ru/photo/6c5faefe-ded4-11ea-ab91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бортпроводница лайнера А321 «Уральских авиалиний», который год назад совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, Яна Ягодина поздравил экипаж с днём рождения.

В своём сообщении, опубликованном в Instagram, она отметила, что после происшествия команда стала ещё более сплочённой.

За год в жизни каждого из нас много что изменилось. Но неизменным остаётся то, что мы остались семьёй. Я благодарна каждому из них за то, что они есть, — отметила стюардесса.

Ягодина также выразила благодарность пассажирам за сдержанность и мужество, а также всем неравнодушным.

Поздравляю нас с днём рождения! — написала она.

Как писал NEWS.ru, в январе экстренно посадивший A321 Герой России Дамир Юсупов рассказал о возвращении к полётам после инцидента. По его словам, он мог снова приступить к работе уже в начале сентября. Однако рейсы по разным причинам приходилось переносить.

15 августа 2019 года вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться на кукурузное поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах.