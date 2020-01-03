https://static.news.ru/photo/84b92978-3068-11ea-851f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Экстренно посадивший самолёт Airbus A321 в поле на территории Подмосковья пилот, Герой России Дамир Юсупов рассказал журналистам о возвращении к полётам после инцидента в столичном регионе, произошедшего 15 августа 2019 года. По его словам, он мог снова приступить к работе уже в начале сентября. Однако рейсы по разным причинам приходилось переносить.

Юсупов рассказывает, что хотел как можно скорее вновь оказаться на борту. Как бы удачно ни завершилась аварийная посадка, говорит пилот, негатив от инцидента всё равно остался. Ему хотелось как можно скорее выполнить новый рейс, чтобы предыдущий в памяти был перекрыт.

Перед возвращением к полётам Юсупов заново сдавал все необходимые тесты, проходил медицинские обследования. Также пилоту пришлось посетить психолога.

Перед назначенным рейсом он два дня морально готовился и занимался на тренажёрах.

Но как только зашёл в кабину, оказался на рабочем месте, сразу успокоился, — приводит слова Юсупова МК.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, 15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться на кукурузное поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах.