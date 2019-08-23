Самолёт Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно приземлился в кукурузном поле под Москвой, полностью демонтирован. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Сейчас части лайнера вывозят с поля, расположенного рядом с аэропортом Жуковский, передаёт
Жёсткую посадку A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа. Причиной ЧП стало попадание птиц в оба двигателя Аirbus. Из-за этого произошёл отказ и возгорание силовых установок. Экипаж мастерски справился со сложной задачей, и никто из находившихся на борту 230 человек не погиб. В результате происшествия незначительно пострадали 76 человек, 19 из которых — дети.
Ранее режиссёр Никита Михалков заявил, что на основе истории с экстренной посадкой самолёта А321 в Подмосковье и мужеством экипажа можно снять «шикарный фильм», ранее писал News.ru.