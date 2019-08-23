https://static.news.ru/photo/ab8872fc-c678-11e9-995c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Самолёт Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно приземлился в кукурузном поле под Москвой, полностью демонтирован. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сейчас части лайнера вывозят с поля, расположенного рядом с аэропортом Жуковский, передаёт ТАСС . Из-за сильных повреждений самолёт не подлежит восстановлению, отметили ранее в компании.

Жёсткую посадку A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа. Причиной ЧП стало попадание птиц в оба двигателя Аirbus. Из-за этого произошёл отказ и возгорание силовых установок. Экипаж мастерски справился со сложной задачей, и никто из находившихся на борту 230 человек не погиб. В результате происшествия незначительно пострадали 76 человек, 19 из которых — дети.

Ранее режиссёр Никита Михалков заявил, что на основе истории с экстренной посадкой самолёта А321 в Подмосковье и мужеством экипажа можно снять «шикарный фильм», ранее писал News.ru.