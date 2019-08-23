https://static.news.ru/photo/bbbda1c6-c5b8-11e9-8977-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Режиссёр Никита Михалков заявил, что на основе истории с экстренной посадкой самолета А321 в Подмосковье и мужестве экипажа можно снять «шикарный фильм».

Шикарный фильм — посадить лайнер в кукурузном поле, — отметил Михалков, выступая на фестивале творческих сообществ «Таврида — АРТ».

Президент ММКФ назвал пилотов настоящими героями, которые спасли более 200 человек. При этом он добавил, что сам не планирует снимать фильм, так как его киностудия уже сняла картину «Экипаж», передаёт РЕН ТВ .

Лайнер «Уральских авиалиний», следовавший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузном поле сразу после взлёта. Причиной ЧП стало столкновение со стаей птиц, из-за чего загорелись оба двигателя. Вместе с экипажем на борту находилось 223 человека. Несколько десятков пассажиров обратились за медицинской помощью, однако погибших не было.

Как ранее писал News.ru, комиссия МАК и Следственный комитет РФ завершили работу на месте аварийного приземления лайнера Airbus A321 в подмосковном Жуковском.