Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Следственный комитет РФ завершили работу на месте аварийного приземления лайнера Airbus A321 на кукурузном поле в подмосковном Жуковском.
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Самолёт готовят к эвакуации по частям. Специалисты уже откачали топливо и убрали элементы систем, где жидкости и газы находились под давлением. С 23 августа планируется начать вывоз частей воздушного судна на утилизацию.
Представители «Уральских авиалиний» подчёркивают, что никакие детали самолёта не будут использованы в других машинах.
Ранее News.ru сообщил о предложении героя России Магомеда Толбоева оставить хвостовую часть A321 как мемориал в память о героических действиях экипажа.