https://static.news.ru/photo/7385638a-c4d7-11e9-a68a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Следственный комитет РФ завершили работу на месте аварийного приземления лайнера Airbus A321 на кукурузном поле в подмосковном Жуковском.

Как сообщает РИА Новости , следователи завершили свою деятельность 22 августа. В настоящий момент на месте посадки работают инженеры и авиатехники «Уральских авиалиний».

Самолёт готовят к эвакуации по частям. Специалисты уже откачали топливо и убрали элементы систем, где жидкости и газы находились под давлением. С 23 августа планируется начать вывоз частей воздушного судна на утилизацию.

Представители «Уральских авиалиний» подчёркивают, что никакие детали самолёта не будут использованы в других машинах.

Ранее News.ru сообщил о предложении героя России Магомеда Толбоева оставить хвостовую часть A321 как мемориал в память о героических действиях экипажа.