Жители Северной Осетии уличили студию дизайнера Артемия Лебедева в плагиате. Они нашли сходства в логотипах американской компании Forest Coffee и туристического бренда республики.
Также в плагиате Лебедева обвинила глава интернет-магазина аксессуаров для кухни Half & Half.
Оказалось, что дизайн был скопирован с приложения для организации командных спортивных игр Street Hero.
Как ранее писал NEWS.ru, в августе в студии Артемия Лебедева по заказу аэропорта Шереметьево разработали дизайн табло, информирующих пассажиров о сервисах самообслуживания.
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