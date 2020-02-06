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Пресс-служба мэрии Перми отреагировала на новость об учителях, которых якобы хотят задействовать для продвижения карт для общественного транспорта. Представители мэрии заявили, что озвученная в СМИ информация «не соответствует действительности».

Издание URA.RU сообщило со ссылкой на свои источники, что будто бы педагоги отправятся на работу консультантами в торговые точки во время карантина в школах. Якобы они будут рассказывать жителям города...