Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Северной Осетии уличили студию дизайнера Артемия Лебедева в плагиате. Они нашли сходства в логотипах американской компании Forest Coffee и туристического бренда республики.

Также в плагиате Лебедева обвинила глава интернет-магазина аксессуаров для кухни Half & Half.

Оказалось, что дизайн был скопирован с приложения для организации командных спортивных игр Street Hero.

Как ранее писал NEWS.ru, в августе в студии Артемия Лебедева по заказу аэропорта Шереметьево разработали дизайн табло, информирующих пассажиров о сервисах самообслуживания.

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