Студенты и аспиранты МГУ выступили с открытым письмом, в котором призвали защитить их от харассмента в университете. Многие учащиеся филфака также рассказали, что преподаватели нередко позволяют себе сексистские высказывания. Это негативно сказывается не только на психологическом состоянии отдельных студентов, но и на репутации факультета. По мнению экспертов, изменить ситуацию поможет привлечение в университеты сторонних психологических служб.

Учащиеся филологического факультета МГУ настолько привыкли к сексистским шуткам со стороны преподавателей, что уже почти их не замечают. Об этом NEWS.ru рассказала Екатерина (имя изменено) — выпускница филфака, которая выступила одним из инициаторов создания открытого письма. Любовь лекторов к такого рода юмору подтвердили ещё три источника, знакомые с положением дел в вузе.

О том, что некоторые преподаватели пренебрежительно общаются со студентами, знают все их коллеги, отмечает Екатерина. Однако даже это не влияет на ситуацию. Часть учеников переносит сексистские высказывания с юмором. Другие же сильно переживаю и даже вынуждены принимать успокоительные препараты, рассказывает выпускница МГУ.

Некоторые девушки стараются не замечать поведение преподавателей, списывая это на «чудаковатость» и «проблемы с головой», рассказывает бывшая студентка филфака Юлия (имя изменено).

Преподаватели говорили, что мы, как женщины, никогда не сможем по-настоящему преуспеть в учёбе. Также заявляли, что получение новых знаний для девушек не важно. Важно другое — счастье в личной жизни, семья, дети. После этого создаётся ощущение, что как бы ты ни старался, твои достижения никогда не оценят по-настоящему. Это угнетает и часто отпугивает людей от филфака. Особенно тех, у кого семья и дети не стоят на первом месте Юлия бывшая студентка филфака МГУ бывшая студентка филфака МГУ

В открытом письме студенты МГУ сообщают, что помимо сексистских выражений преподаватели позволяют себе делать неоднозначные намеки, нарушать личное пространство, флиртовать со студентками. Между тем опрошенные NEWS.ru студенты и выпускники вуза рассказывают, что слышали о таких случаях, но сами с ними не сталкивались.

Добиться решения проблемы через деканат или ректорат практически невозможно, поясняет Юлия. Как правило, если студенты жалуются на преподавателей даже по другим причинам, заявление до декана не доходит. Кроме того, многие боятся публично обвинять в ненадлежащем поведении людей, которые обладают гораздо большим авторитетом.

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Исправить ситуацию могло бы привлечение для работы в вузах сторонних некоммерческих психологических служб. Они смогли бы эффективно раскрывать факты сексизма и домогательств. Об этом NEWS.ru заявил председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

Он пояснил, что зачастую студенты, которые столкнулись с таким поведением со стороны преподавателя не знают к кому обратиться. В ряде вузов сейчас есть факультеты психологии, в рамках которых работает внутренняя студенческо-преподавательская клиника. Однако она помогает только определённым категориям учащихся — с заявлением о домогательстве обратиться туда скорее всего не получится. Кроме того, попавшие в такую ситуацию студенты вряд ли станут искать помощь в такой организации из-за недостатка доверия, отмечает Цапко.

Снизить число случаев неподобающего общения преподавателей со студентами можно предоставив учащимся возможность общаться со специалистами некоммерческой психологической организации или кризисного центра, которые работали бы на базе университета. К ним у учащихся будет гораздо больше доверия, чем к штатному психологу вуза. Кроме того, для кризисных центров это стало бы новой точкой развития. Студенты также могут попробовать рассказать о домогательствах студенческим организациям или преподавателям, которым доверяют. Когда я работал в одном из вузом, студентки пожаловались мне на преподавателя, который предлагал прийти к нему домой, выпить вина и сдать экзамен. Эту информацию я донес в деканат. Там провели серьёзную объяснительную беседу и с преподавателем, и с заведующим кафедры. Первого на долгое время отстранили от приёма экзаменов и зачетов Олег Цапко председатель Всероссийского студенческого союза председатель Всероссийского студенческого союза

Для того, чтобы обратиться с жалобой на преподавателя, необходимо собрать доказательную базу — видео, фото и аудиозаписи. Кроме того, нужно привлечь показания свидетелей — зачастую харассмент происходят в присутствии третьих лиц. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Дмитрий Зацаринский.

Для начала специалист рекомендует отправить жалобу с доказательствами ректору университета. Если же эти действия результат не дали — можно обратиться в районный следственный комитет по месту нахождения вуза. Заявление нужно подготовить заранее: кратко изложить произошедшее (достаточно двух страниц), упомянуть свидетелей, приобщить копии доказательных материалов.

Потерпевшее лицо опросят и в течение максимум 30 дней будет проводится проверка. На основании её будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Однако сразу скажу, что добиться возбуждения дела будет не очень легко без явных признаков состава преступления. Таких уголовных дел в России в принципе было не очень много Дмитрий Зацаринский адвокат адвокат

При этом специалист подчеркнул, что зачастую студентов, которые поднимают такую проблему и заставляют вуз её решать, недолюбливают. В связи с этим, у ученика, который «вынес сор из избы», могут возникнуть проблемы в учёбе.