Студента с инвалидностью не выпустили из России из-за мобилизации

Фото: vk.com/mvairport

Международный аэропорт Минеральные Воды

Студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Новожилов с инвалидностью III степени не смог вылететь из Минеральных Вод в Ереван со своим другом из-за частичной мобилизации, сообщает Русская служба BBC (СМИ, признанное иноагентом). По информации учащегося, он должен был отправиться в Армению для того, чтобы сдать языковые тесты TOEFL и GRE для поступления в один из вузов США на PhD (докторантура).

В 18 лет у меня отказали почки и одну пришлось пересаживать, — рассказал Новожилов.

Как указал Новожилов, в аэропорту Минвод пограничники завели его в специальную комнату для допроса. После того как студент рассказал сотрудникам погранслужбы о том, что перед ними инвалид, они все равно отказали ему в вылете из-за мобилизации

Сейчас я планирую найти свой чемодан, выйти из аэропорта, передохнуть, а потом попытаться вернуться домой, — заявил Новожилов.

Ранее сообщалось, что россияне больше не смогут сдать экзамен по английскому языку TOEFL, который проводит американская Служба образовательного тестирования (ETS). Представители службы поддержки на вопрос о причинах ограничений ответили, что зарегистрироваться на экзамен невозможно, «потому что вы из России».

Позже стало известно, что в России и Белоруссии с 4 августа стала доступна в удаленном формате сдача ряда вариантов экзамена по английскому языку TOEFL и других экзаменов компании ETS. Сдать экзамен в экзаменационных будет нельзя.