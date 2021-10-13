Стрелявший возле школы подросток оказался тик-токером

Подросток, который устроил стрельбу возле московской школы, снимал видео для соцсети. После задержания выяснилось, что парень оказался тик-токером, сообщает источник URA.RU.

Подросток, задержанный в Москве за стрельбу возле школы, тик-токер. Он снимал видео со стрельбой, — сообщил он агентству.

О стрельбе в московской школе стало известно днём 13 октября. Очевидцы рассказали, что силовики оцепили образовательное учреждение и час не выпускали детей из здания.

Как сообщили свидетели ЧП, парень с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, после несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. После сообщений о стрелке, учителя и школьники учебного заведения забаррикадировались в кабинетах. Позже стало известно, что здание школы оцепили, приехал ОМОН. Как сообщают ученики, силовики проверяли некоторые классы.

Позже молодого человека, устроившего стрельбу рядом с московской школой задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что парню 17 лет.

У нарушителя было страйкбольное ружьё, из которого он и открыл огонь.