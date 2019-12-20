Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения. Главный лозунг организации — «Россия, Свобода, Путин».
Дома у мужчины хранились значки НОД и флаг в оранжево-чёрных цветах движения,
Стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Нападавший являлся жителем подмосковного Подольска Евгений Манюров, который, по словам его матери, испытывал неприязнь к сотрудникам ФСБ.
Ранее NEWS.ru писал, что ветеран КГБ раскритиковал силовиков за операцию на Лубянке. Он заявил, что во времена его службы убийство нападавшего, у которого не было заложников, считалось полным провалом.
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