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Общество в России — социально ориентированное и «нацеленное в будущее», считает депутат Госдумы Владимир Кононов. По мнению парламентария, президент на пресс-конференции чётко дал понять: будущее нашей страны — в инновационном развитии.

Отечественная наука и промышленность уже не являются лишь наследием советского прошлого, страна уже самостоятельно стоит на инновационном пути, заявил он. Мы не только не находимся на обочине мирового научного развития,...