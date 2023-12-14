Стрелков отказался признать вину в экстремизме

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков отказался признать вину в призывах к экстремизму, сообщил ТАСС его адвокат Гаджи Алиев. По его словам, обвинительное заключение в отношении него было зачитано в ходе первого заседания по существу, которое прошло в Мосгорсуде.

С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал, — сказал Алиев.

По словам адвоката, следующее заседание по делу запланировано на 20 декабря. Все заседания проходят в закрытом режиме.

Адвокат Александр Молохов отметил, что, согласно обвинительному заключению, 25 мая 2022 года Стрелков прочитал на интернет-странице Е. Э. Михайлова сообщение, что военнослужащие Народной милиции ДНР «не обеспечены денежным довольствием». По словам Молохова, после этого экс-министр обороны народной республики проверил информацию по своим каналам и разместил на своих страницах в соцсетях посты со ссылкой на сообщение Михайлова. Защитник указал, что при размещении публикации Стрелков руководствовался мотивом скорейшего побуждения властей ДНР к решению проблемы с выплатами и также хотел привлечь к этому внимание правоохранительных органов.

Уголовное дело против Стрелкова возбудили 18 июля, спустя три дня он был задержан. Бывшему министру обороны ДНР предъявили обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По данной статье может грозить до пяти лет лишения свободы.

Предварительное следствие в отношении Стрелкова было завершено в середине ноября, тогда же дело было передано в прокуратуру. 7 декабря суд продлил Стрелкову срок содержания в СИЗО на шесть месяцев.