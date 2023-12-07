Суд решил, оставлять ли Стрелкова в СИЗО Стрелкову продлили арест на полгода

Фото: t.me/moscowcourts

Игорь Стрелков (справа)

Экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову продлили арест на шесть месяцев, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Такое решение вынес Московский городской суд.

Стрелков обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности. Он был задержан в июле.

Адвокат Гаджи Алиев сообщил, что суд продлил меру пресечения Стрелкову на шесть месяцев, несмотря на отсутствие отрицательных характеристик. По его словам, следующее заседание назначено на 14 декабря.

Дело начнет рассматриваться по существу 14 декабря. Ему будет предъявлено обвинение, он в суде выступит со своей позицией по поводу предъявленного обвинения. Пока что представляет сторона обвинения свои доказательства и своих свидетелей. Предварительно, свидетелей не будут, — рассказал адвокат.

Бывшему министру обороны ДНР грозит до пяти лет лишения свободы. Дело против Стрелкова связано с публикациями в его Telegram-канале о возможной «сдаче Крыма» и «невыплате довольствия российским военным».

В ноябрьском письме из СИЗО Стрелков заявил о планах побороться за пост президента на выборах 2024 года. Сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин рассказывал, что экс-министр обороны ДНР собирался участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.