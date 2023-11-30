Стала известна дата предварительного слушания по делу Стрелкова Мосгорсуд назначил предварительное слушание по делу Стрелкова на 7 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков (Гиркин)

Московский городской суд назначил на 7 декабря предварительное слушание по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщил РИА Новости его адвокат Александр Молохов. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму.

Предварительное слушание по делу назначено в Мосгорсуде на 7 декабря, — рассказал собеседник агентства.

Стрелкова задержали в июле в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело против бывшего министра обороны ДНР связано с его публикациями в Telegram о возможной «сдаче Крыма» и «невыплате довольствия российским военным».

Мосгорсуд ранее признал законным решение о продлении Стрелкову срока содержания в СИЗО. Таким образом, он останется в изоляторе до 18 декабря. Предварительное следствие по делу Стрелкова уже завершено и передано в прокуратуру для утверждения.

Экс-министр обороны ДНР, будучи в СИЗО, заявил о самовыдвижении на выборы президента России в 2024 году. Об этом он написал в письме, которое зачитал сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин во время пресс-конференции. В письме Стрелков поручил соратникам развернуть штабы по сбору подписей и призвал политические и общественные организации поддержать их в этом деле.