Сторонников Марцинкевича заподозрили в создании экстремистского сообщества

https://static.news.ru/photo/c50f7f2c-a12d-11eb-baa1-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Марцинкевич/vk.com

Московские силовики расследуют уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества» в отношении сторонников националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, скончавшегося в СИЗО Челябинска в сентябре 2020 года.

На его похоронах, состоявшихся 3 октября на Кунцевском кладбище столицы, присутствовали несколько сотен человек. Некоторые из них решили объединиться в организацию ПВУ — «Подростки выходят убивать», пишет MK.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По мнению правоохранительных органов, молодые люди хотели продвигать таким образом идеи Марцинкевича и мстить за его смерть. Материалы рассматриваются Бабушкинским следственным отделом с декабря 2020-го. Если фигурантов признают виновными, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Самого Марцинкевича осудили в 2017-м на 10 лет за нападения на людей, считавшихся наркоторговцами. Это был его уже не первый срок.

В конце 2020-го Басманный суд Москвы также арестовал Семёна Токмакова, обвиняемого в убийстве двух лиц в начале 2000-х, о которых следствию рассказал Марцинкевич. Кроме Токмакова в рамках расследования также были задержаны Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулёв и Алексей Гудили.

Ранее сообщалось, что прокуратура Северо-восточного административного округа Москвы направила в МВД материалы о деятельности тату-салона «Студия 18», к которому могут иметь отношение бывшие соратники неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Заведение будут проверять на предмет финансирования экстремистских сообществ.