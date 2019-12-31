https://static.news.ru/photo/1f7bb362-2c9b-11ea-94cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Всем известно, что низкоуглеводные и «обезжиренные» диеты считаются эффективными. Но последним трендом являются системы питания, запрещающие есть что-либо на протяжении длительного периода времени. Может показаться, что такая диета «обречёна» в культуре, где еда доступна людям круглосуточно, но в соцсетях и специальных приложениях появляется всё больше людей, практикующих голодание. Об этом пишет Associated Press.

Так называемое интервальное голодание помогает сбросить вес, устанавливая границы времени приёма пищи. Иными словами, вместо того, чтобы следить за тем, что есть, нужно следить за тем, когда есть, согласно концепции диеты.

Это ещё один способ обмануть своё тело, потребляя меньше калорий, — пояснила Криста Варади, изучающая интервальное голодание в Университете Иллинойса.

Варади добавила, что пока нет убедительных доказательств того, что голодание имеет какие-то уникальные эффекты по сравнению с другими диетами.

Одним из наиболее популярных подходов к голоданию является ограничение приёма пищи восьмичасовым «окном» и отказом от еды в течение других 16 часов. Плюсом такой системы питания является то, что весомую долю времени без приёма пищи занимает сон.

Сумая Кази, которая публикует информацию о своём голодании в Интернете, говорит, что такая система питания лишь кажется сложной, потому что «переедание стало нормой».

Ранее NEWS.ru писал, что почти 80% детей в России питаются фастфудом.