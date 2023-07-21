Стоматолог рассказала, как правильно и сколько раз в день чистить зубы Стоматолог Патлатая: для лучшего эффекта чистить зубы нужно два раза в день по 10 минут

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Чистить зубы необходимо утром и вечером после еды, рассказала NEWS.ru стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, медики «лукавят», говоря о трехминутной процедуре, так как за это время паста не успевает подействовать. Врач подчеркнула, что на все манипуляции, включая полоскание рта, занимают минимум 10 минут.

Чистите зубы утром и вечером после еды. Можно чистить или хотя бы прополоскать рот после обеда. Стоматологи лукавят, когда говорят, что на чистку хватит трех минут. Паста не успеет подействовать. Правильная техника чистки зубов предусматривает круговые движения щеткой вдоль краев зубов, а также вертикальные движения для очистки задней стороны зубов. На все движения в медленном темпе, а затем на полоскание рта ополаскивателем уйдет 10 минут, — добавила Патлатая.

Она отметила, что чистить необходимо и язык для поддержания свежего дыхания и удаления бактерий. Собеседница заявила, что для этих целей лучше использовать специальный очиститель или щетку.

Для более полной очистки межзубных промежутков используйте зубную нить или межзубные щетки. Чистка языка позволит удалить пищевые остатки и бактерии, которые могут привести к заболеваниям десен, — подытожила Патлатая.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова предупредила, что проблемы с зубами могут вызывать различные болезни. Она пояснила, что кариес и воспалительные заболевания десен повышают риск развития гайморита. Кроме того, из-за проблем с зубами могут возникнуть боль в ушах и головокружение.

Мартынова уточнила, что стрептококки, бактерии, которые вызывают кариес, повышают риск развития ангины и отита. При попадании в кровеносные сосуды они провоцируют воспаления внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек и ревматизм.