Стоматолог раскрыл влияние стресса на здоровье зубов Стоматолог Золотницкий: стресс может ускорить развитие кариеса и стоматита

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На здоровье зубов может негативно отражаться не только плохая гигиена, но и стресс. В частности, при стрессе изменяется объем и качество выделяемой слюны, в результате ускоряется развитие кариеса и стоматита, рассказал Lenta.ru стоматолог Игорь Золотницкий. Специалист также добавил, что при психоэмоциональном напряжении наблюдается гиперфункция жевательных мышц, что негативно влияет на стираемость зубов.

Также при стрессе меняется количество (и качество) выделяемой слюны, что приводит к ускоренному развитию кариеса, стоматита и других заболеваний органов рта, — объяснил Золотницкий.

Кроме того, на здоровье зубов влияют сопутствующие заболевания, включая заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни психического характера. Также не последнюю роль играет фактор наследственности, поскольку нарушения эмали зубов и неправильное положение челюстей могут передаваться на уровне генов, уточнил стоматолог.

Стоматолог Виталий Гвоздинский ранее рассказал, что при чистке зубов люди чаще всего совершают неправильные движения зубной щеткой — поступательно-обратные вместо выметающих. По его словам, такая чистка неэффективна и сравнима с работой пилы «Дружба». Кроме того, при неправильной чистке зубов часть налета просто возвращается обратно под десну, добавил он.