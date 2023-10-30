Стоматолог объяснила, почему крошатся зубы Стоматолог Мелехова: отсутствие задних зубов приводит к разрушению передних

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Причиной разрушения передних зубов могут оказаться проблемы с задними, рассказала в беседе с aif.ru врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед Вероника Мелехова. По ее словам, стираемость и крошение зубов происходит из-за перераспределения нагрузки.

Как пояснила специалист, при отсутствии нескольких жевательных зубов нагрузка увеличивается на остальные, в том числе и в зону передних зубов. Между тем, они не предназначены для жевания, так как у них другой функционал. Поэтому неправильное «применение» передних зубов приводит к повышению их стираемости, появлению сколов и трещин на эмали.

Также зубы могут крошиться из-за неправильного прикуса, когда часть жевательной нагрузки распределяется на фронтальный отдел челюсти, рассказала врач. Кроме того, причиной повышенной стираемости и сколов на зубах может оказаться бруксизм — чрезмерное сжатие челюстей и скрежет ими.

Эксперт отметила, что справиться с проблемой крошащихся зубов поможет визит к врачу, который, проведет необходимые обследования и объяснит, как правильно распределить нагрузку на челюсть для ее нормальной работы. Для этого потребуются диагностические процедуры. У современных стоматологов в арсенале много средств, методик и аппаратов, которые позволят с максимальной точностью выявить все неровности и дефекты, резюмировала Мелехова.

Ранее врач-стоматолог Алексей Сошников рассказал, что наиболее распространенной причиной возникновения неприятного запаха изо рта является образование зубного камня или налета. Также, по словам доктора, среди причин проблемы могут быть кариес и некачественные пломбы.