Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за выполнением ковидных мер

Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий из-за осложнения эпидситуации. По фактам выявленных нарушений составлено 77 протоколов о нарушении противоэпидемических правил. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что с 11 по 17 октября
Ранее сообщалось, что число смертей из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 73 против 69 днем ранее, до 30 305. Прирост стал максимальным с 4 августа. Число подтвержденных случаев заражения в столице увеличилось за сутки на 5 700 против 6 823 днем ранее, до 1 731 937. Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 988, до 1 540 144. Сейчас в столице продолжают лечение 161 488 человек.