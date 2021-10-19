Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за выполнением ковидных мер

Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий из-за осложнения эпидситуации. По фактам выявленных нарушений составлено 77 протоколов о нарушении противоэпидемических правил. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с 11 по 17 октября были проведены мониторинговые проверки организаций общественного питания, направленные на профилактику распространения коронавируса. Так, из 362 проверенных объектов в 74 кафе не выполняются противоэпидемические мероприятия. По фактам выявленных нарушений составлено 77 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, в том числе в связи с многочисленными грубыми нарушениями - 14 протоколов о временном запрете деятельности. В ходе проверок в досудебном порядке опечатаны 14 объектов.

Ранее сообщалось, что число смертей из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 73 против 69 днем ранее, до 30 305. Прирост стал максимальным с 4 августа. Число подтвержденных случаев заражения в столице увеличилось за сутки на 5 700 против 6 823 днем ранее, до 1 731 937. Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 988, до 1 540 144. Сейчас в столице продолжают лечение 161 488 человек.