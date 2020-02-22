https://static.news.ru/photo/e9683196-5577-11ea-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Москвы получили специальную памятку, разъясняющую порядок действий при работе с гражданами Китая. В ней указаны три варианта действий.

Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал «360» . Официальной информации об этом пока нет.

Во-первых, если полицейский останавливает на улице иностранца, он должен сфотографировать его, затем проверить его документы и сфотографировать их.

Во-вторых, если с документами всё в порядке, а гражданин прибыл на территорию России более двух недель назад, полицейский должен его отпустить.

В-третьих, если гражданин Китая пребывает в России менее 14 дней, необходимо установить его личность и сообщить в единый колл-центр. Если иностранец имеет при себе постановление на карантин, создаётся рапорт о его принудительной изоляции, после чего гостя отправляют в центр реабилитации.

При отсутствии постановления вызывается скорая помощь для взятия необходимых анализов.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение России временно ограничить въезд граждан КНР не является политизированным. Оно было принято исключительно в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа.