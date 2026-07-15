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15 июля 2026 в 22:46

Стоит, как вкопанный, десятилетиями: кустарник без стрижки, вырастает до 50 см — находка для ленивых

Фото: D-NEWS.ru
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Барбарис самшитолистный «нана» — это вечнозеленый карликовый кустарник, который идеально подходит для создания аккуратных низких бордюров и обрамления садовых дорожек. Его плотная, подушковидная крона с мелкими кожистыми темно-зелеными листьями сохраняет декоративность круглый год, а медленный рост (достигает всего 30–50 см в высоту и ширину) позволяет забыть о регулярной стрижке.

Весной на кусте распускаются небольшие желто-оранжевые цветы, а к осени созревают декоративные сине-черные ягоды, которые любят птицы. Растение абсолютно неприхотливо: оно засухоустойчиво, мирится с любыми типами почв и прекрасно растет как на солнце, так и в полутени, хотя на ярком свету куст становится наиболее плотным. Посадите его вдоль дорожек или у крыльца, и он будет радовать вас аккуратной формой и яркими акцентами в течение всего года без лишних хлопот.

Ранее были названы цветы-ловушки: привлекают на себя вредителей, спасая огурцы, помидоры, картошку и смородину.

Проверено редакцией
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