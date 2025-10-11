Стиральная машина прослужит десятилетия: одна забытая деталь спасает от дорогого ремонта

Многие владельцы стиральных машин даже не подозревают о существовании важного элемента. Расположенный в нижней части корпуса, он требует регулярной очистки каждые полгода.

Речь идет о фильтре сливной помпы. Игнорирование его очистки приводит к серьезным поломкам: грязь попадает в насос и патрубки, выводя из строя дорогостоящие компоненты.

Чистка фильтра проста: отключите машину от сети, откройте люк в правом нижнем углу, извлеките фильтр и удалите загрязнения. При наличии налета замочите деталь в растворе лимонной кислоты.

Регулярное обслуживание этого элемента — ключ к долгой работе техники. Простая профилактика сэкономит деньги на ремонте и продлит срок службы вашей стиральной машины.

