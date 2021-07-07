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Сергей Зверев стал кандидатом в Госдуму

12:31, 07 июля 2021
Сергей Зверев Сергей Зверев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Стилист Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму кандидатом по Бурятскому одномандатному округу от партии «Зелёные», сообщает «Говорит Москва».

Сам стилист утверждает, что такое решение далось ему весьма непросто. Изначально он не собирался баллотироваться, однако об участии в выборах его попросили те, кто следит за его экологической деятельностью. В итоге знаменитость решил принять участие в выборах.

Стоит заметить, что многие знаменитости начали проявлять желание поучаствовать в выборах в Госдуму. NEWS.ru выяснил, кто из звёзд хочет баллотироваться в ГД и какие цели они преследуют. В частности, в список попали экс-солистка «Тату» Юлия Волкова, певица Виктория Дайнеко и многие другие.

Ранее сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы. Самовыдвиженцу нужно было предоставить 15 433 достоверные и действительные подписи избирателей, собранные в границах избирательного округа.

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