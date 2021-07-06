Сын Фургала подал документы на выборы в Госдуму

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Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы. Об этом говорится в Instagarm-аккаунте избирательной комиссии региона.

Антон Сергеевич Фургал выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 70 «Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный округ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самовыдвиженцу нужно было предоставить 15 433 достоверные и действительные подписи избирателей, собранные в границах избирательного округа.

Также на выборы выдвинулся Андрей Петров. Он раньше участвовал в выборах депутатов Госдумы и губернатора Хабаровского края от партии «Зелёные». Работал в правительстве региона.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года, его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств двух предпринимателей в 2000-х годах. Кроме того, Следком вменяет экс-губернатору покушение на бизнесмена Александра Смольского.

Ранее экс-губернатор Хабаровского края, обвиняемый в организации убийств и похищениях, во время допроса «вышел из себя».