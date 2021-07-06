Сын Фургала подал документы на выборы в Госдуму

Также на выборы выдвинулся Андрей Петров. Он раньше участвовал в выборах депутатов Госдумы и губернатора Хабаровского края от партии «Зелёные». Работал в правительстве региона.
Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года, его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств двух предпринимателей в 2000-х годах. Кроме того, Следком вменяет экс-губернатору покушение на бизнесмена Александра Смольского.
Ранее экс-губернатор Хабаровского края, обвиняемый в организации убийств и похищениях, во время допроса «вышел из себя».