Фургал «вышел из себя» из-за вопросов об убийствах в 2000-е

https://static.news.ru/photo/153f0044-bf83-11eb-a0a5-96000091f725_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и похищениях, во время допроса «вышел из себя». Следователи применили на нём новую систему психолого-лингвистического исследования, в которой задействованы как специалисты в области криминалистики, так и специальные компьютерные программы, пишет «Коммерсант».

В течение трёх часов обвиняемому задали более 50 вопросов, связанных с уголовным делом. При этом присутствовали его адвокаты. Ответы Фургала были записаны на видео, а далее проанализированы с помощью программы по анализу голоса и автоматизированной системы для выявления лицевых экспрессий человека.

Полученные данные изучила специальная комиссия, в которую вошли психиатр, психолог, лингвист и специалист в области наркологии и сексологии. Они заметили, что на некоторые вопросы экс-губернатор Хабаровского края отвечал «рублеными фразами», ни разу не произнёс фамилии жертв, а слово «убийство» заменял на «обвинение».

Кроме того, Фургал «вышел из себя», когда его попросили вспомнить о других убийствах, совершённых на Дальнем Востоке в начале 2000-х годов. Он изменил тембр голоса, его дыхание сбилось, а тело «десинхронизировалось». Потом мужчина плотно сжал губы и тем самым дал понять, что он не хочет обсуждать эту тему.

Что касается убийства бизнесмена Евгения Зори, то специалисты расценили ответы Фургала как «неискренние». Во время ответов он часто проявлял насмешку и сарказм.

Адвокат обвиняемого Сергей Гроза отметил, что с результатами экспертизы ещё не ознакомился. Тем не менее он заявил, что с таким же успехом «можно было обратиться к экстрасенсам».

Фургала задержали 9 июля 2020 года, его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств двух предпринимателей в 2000-х годах. Кроме того, Следком вменяет экс-губернатору покушение на бизнесмена Александра Смольского.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал избежал пожизненного тюремного заключения.