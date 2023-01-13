Стилист поделился секретами выбора хорошего парикмахера Стилист Карин посоветовал перед выбором парикмахера ознакомиться с его работами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хорошего парикмахера можно отличить от плохого, заранее ознакомившись с его работами, считает стилист Артем Карин. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт рассказал, что работы мастера по волосам обычно представлены на сайте салона или в его профессиональном блоге.

Хороший мастер, скорее всего, будет вести профессиональный блог и делиться своими работами. Либо же на сайте салона, где он работает, можно будет посмотреть множество фото до и после, — уточнил Карин.

Стилист порекомендовал пообщаться с мастером перед стрижкой: уточнить, какая прическа подойдет под вашу структуру волос и форму лица. По мнению специалиста, опытный мастер легко объяснит все нюансы и даже сможет самостоятельно подобрать окрашивание и прическу, в то время как новичок растеряется. Еще один секрет хорошего парикмахера, считает Карин, умение сделать такую прическу, на укладку которой не надо тратить много времени. Эксперт порекомендовал уходить от мастеров, которые говорят, что для удачной прически нужно тратить много времени на укладку по утрам.

Карин также посоветовал обратить внимание на последовательность действий мастера: сначала моют голову, затем стригут, а после этого приступают к окрашиванию. Также опытный парикмахер выбирает правильные инструменты, отметил специалист. Например, рассказал эксперт, профессионал не будет использовать бритву для создания ровного края.

Ранее стилист Левина рассказала о трендовых прическах в этом сезоне. Она отметила, что в тренде остаются короткие стрижки и различные виде каре. Стилист также считает, что длинные и ухоженные волосы всегда будут в моде, независимо от тенденций.