Стилист объяснил, как визуально увеличить грудь Британский стилист Эдвардс дала совет по визуальному увеличению груди

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Британский стилист Линдси Эдвардс объяснила женщинам, как визуально увеличить грудь с помощью одежды. Для этого можно использовать разную текстуру ткани и принты, а также аксессуары. Её советы опубликованы в издании The Sun. Например, привлечь внимание к бюсту можно при помощи ожерелья или подвески.

Трикотаж в рубчик и одежда с рюшами, которые в настоящее время очень популярны, отлично подчеркивают изгибы женской фигуры, — отметила эксперт.

По словам Эдвардс, женщинам также стоит обратить внимание на предметы гардероба с карманами, рисунками и надписями. Можно расставить акценты при помощи горизонтальных полос, круглого выреза под горло или ворота. Вдобавок стилист советует девушкам выбирать наряды посветлее или ярких оттенков, они помогут добиться желаемого эффекта.

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